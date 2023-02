Salerno | rimozione passaggio a livello via Irno-rione Petrosino | Comune dialoga con Rfi

Leggi su zon

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) C’è di nuovo la trattativa tra ildie Rfi (Reti Ferroviarie Italiane) per eliminare iltra viae ilPestrino. Secondo quanto riporta Il Mattino, la proposta rilanciata dall’assessore Michele Brigante è utile soprattutto a decongestionare il traffico cittadino lungo quell’arteria nevralgica per la circolazione. Nel nuovo piano di intervento si prevede la costruzione di un sovrappasso o piccolo “viadotto” non particolarmente pesante, con una piccola revisione del sistema viario che potrebbe prevedere anche una rotatoria (o un sistema che accompagni il percorso) che alleggerirebbe il traffico. Segui ZON.IT su Google News.