Salernitana – Monza: Prevendita Settore Ospiti (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’U.S. Salernitana 1919 informa che sono in vendita i tagliandi per il Settore Ospiti per la gara Salernitana – Monza. E’ possibile acquistare i tagliandi d’accesso per la Curva Nord presso i punti vendita VivaTicket al costo di € 22,00. Si informa che la vendita sarà libera tranne per i residenti a Salerno e provincia per i quali è necessario essere possessori di Fidelity Card del Monza. Fonte articolo e foto: www.usSalernitana1919.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’U.S.1919 informa che sono in vendita i tagliandi per ilper la gara. E’ possibile acquistare i tagliandi d’accesso per la Curva Nord presso i punti vendita VivaTicket al costo di € 22,00. Si informa che la vendita sarà libera tranne per i residenti a Salerno e provincia per i quali è necessario essere possessori di Fidelity Card del. Fonte articolo e foto: www.us1919.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, M… - targa_rtarga53 : RT @ZZiliani: Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Napo… - Salernogranata : Salernitana - Monza: la designazione arbitrale - TgrRaiCampania : Dopo la sconfitta contro la Lazio, domenica altra chance all'Arechi per Sousa. La Salernitana dovrà battere il Monz… - TuttoSalerno : Ganci (ex Monza e Salernitana): 'Il Monza parte favorito. Mi è dispiaciuto per Nicola. Mi auguro che i granata poss… -