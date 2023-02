Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, M… - sportli26181512 : Salernitana-Monza: la designazione arbitrale: L'Aia ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei… - monza_news : Serie A, Salernitana - Monza: aperta la prevendita nel settore ospiti, ecco il costo - tvoggi : GRANATA: QUATTRO GARE VERITA’ Monza in casa, Samp e Milan fuori, Bologna all’Arechi. Prima della sosta per le Nazio… - call_the_kernel : RT @ZZiliani: Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Napo… -

... Miele Var: Mazzoleni Avar: Minelli Bologna - Inter domenica 12.30 Orsato Colarossi - Capaldo Iv: Perenzoni Var: Marini Avar: Mutodomenica 15.00 Marinelli Carbone - Giallatini Iv:...23a giornata : (+Sampdoria - Bologna( - ), ( - )- Lazio(+) LA CLASSIFICA7 ATALANTA 6 SPEZIA 65 MILAN 4 BOLOGNA 3 NAPOLI 2 UDINESE 2 ROMA 0 SASSUOLO 0 CREMONESE 0 LAZIO ...

Salernitana, contro il Monza possibili novità in tutti i reparti: Sousa prova a cambiare le carte tuttosalernitana.com

Salernitana, il possibile assetto per la gara col Monza tuttosalernitana.com

Luca Esposito: "Domenica ci sarà una Salernitana arrabbiata. Bisogna vincere altrimenti si fa difficile" tuttosalernitana.com

Monza, le possibili scelte di Palladino per sostituire gli squalificati tuttosalernitana.com

C'era un bel colpo d'occhio sabato scorso all'"U-Power" in occasione di Monza-Milan, una partita attesa e che, per certi versi, non ha tradito le aspettative ...49 PUNTI SUL CAMPO - i punti della Juventus sul campo sono 47 + 2 del furto con la Salernitana all'andata, parliamo, quindi di 49 punti che varrebbero il secondo posto. Se a questo aggiungiamo la ...