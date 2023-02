Salernitana, Fazio: «La nostra classifica non rispecchia le potenzialità della rosa» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Salernitana, le parole di Fazio: «Siamo più forti di quello che dice l’attualità, fa rabbia non riuscire a dimostrarlo ora» Il difensore della Salernitana, Federico Fazio ha parlato a TMW. Di seguito le sue parole. INFORTUNIO – «Spero di tornare il prima possibile, una lesione al polpaccio è sempre delicata e bisogna gestire tutto con cautela. Senza correre rischi cercherò di dare quanto prima una mano alla squadra. Già da Genova? Difficile. Non c’è una data di rientro specifica». DIFFICOLTÁ – «La nostra posizione di classifica non rispecchia le potenzialità della rosa. Se siamo lì sotto evidentemente lo meritiamo e non voglio cercare scuse, ma mi dà fastidio che la ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023), le parole di: «Siamo più forti di quello che dice l’attualità, fa rabbia non riuscire a dimostrarlo ora» Il difensore, Federicoha parlato a TMW. Di seguito le sue parole. INFORTUNIO – «Spero di tornare il prima possibile, una lesione al polpaccio è sempre delicata e bisogna gestire tutto con cautela. Senza correre rischi cercherò di dare quanto prima una mano alla squadra. Già da Genova? Difficile. Non c’è una data di rientro specifica». DIFFICOLTÁ – «Laposizione dinonle. Se siamo lì sotto evidentemente lo meritiamo e non voglio cercare scuse, ma mi dà fastidio che la ...

