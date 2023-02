Sabato l’ultimo saluto a Mauro Soregaroli | la guida alpina morta in Svizzera

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) La salma di, 64 anni, rientrerà nel pomeriggio di venerdì 24, attorno alle ore 14:30, al Palamonti (sede del CAI di Bergamo, Via Pizzo della Presolana 15). Lí verrà ospitata fino a tarda sera per un ultimo. La sala riaprirà nella mattinata diper continuare il commiato. Lo annuncia la moglie Miriam e il figlio Jacopo. Labergamasca ha perso la vita(18 febbraio) precipitando per 500 metri mentre scalava con l’amico e cliente Jerry McGraph la vetta del Gran Golliat, al confine tra il Cantone Vallese svizzero e la Valle d’Aosta Alle 10:30 diverrà celebrato il funerale nella Chiesa del Cimitero di Bergamo. “Ringraziamo profondamente tutti coloro che ci hanno fatto sentire il loro affetto in questi ...