Sabato Grasso con Retake e Voglio un Mondo Pulito insieme per l’ambiente

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) La cooperativa sociale Galahad si prepara ad accogliere, il 25 febbraio 2023,Salerno eun, per promuovere una giornata di sensibilizzazione ambientale nel quartiere di Matierno, a Salerno, dove è operativo il Centro per la Legalità fondato e gestito dagli stessi volontari di Galahad. L’incontro tra le associazioni si terrà presso l’oratorio della parrocchia Nostra Signora di Lourdes che, in sinergia con il Centro per la Legalità, porta avanti azioni educative e solidali nel quartiere collinare cittadino. Obiettivi L’obiettivo della manifestazione è di riqualificare una delle aree di Matierno che versa nel degrado e promuovere un modo più sano e rispettoso degli altri per vivere e festeggiareil Carnevale, generalmente visto come semplice momento di sfogo a ...