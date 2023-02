Sabatini boccia Kvaratskhelia | “Non merita la sufficienza”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sandrola prestazione di Kvichanel match tra Napoli ed Eintracht Francoforte in Champions League.ha sbagliato un rigore ed ha sciupato anche una grossa occasione tutto solo davanti a Trapp. Ma il georgiano si è messo anche in evidenza per una partita di sostanza ed un assist di tacco per veramente da fantascienza. Ma se le pagelle di Mediaset hanno dato il 6 a, non è d’accordo Sandroche dice: “Io non sono d’accordo con al. Sarà che siamo abituati a vedere grandissime prestazioni ma non credo che sia stato sufficiente. Poi tra il 5,5 ed il 6 non cambia moltissimo, però credo che non abbia fatto ha grande partita. Ha avuto il merito di continuare comunque a giocare senza mai ...