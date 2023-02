Rust | le riprese per completare il film si svolgeranno in Montana

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) La produzione diha confermato che in primavera silenecessarie ail western con star Alec Baldwin, dopo la tragica morte di Halyna Hutchins. Lediprenderanno nuovamente il via in primavera, negli spazi dello YellowstoneRanch in. Il progetto verrà quindi completato dopo l'interruzione resa necessaria in seguito alla tragica morte di Halyna Hutchins. I problemi legali di Alec Baldwin non gli impediranno comunque di tornare sul set, come era stato anticipato a ottobre daimaker dopo aver trovato un accordo con Matthew, il vedovo di Halyna, che ora sarà coinvolto come produttore esecutivo di. Il set non sarà allestito nuovamente in New Mexico, ma si ...