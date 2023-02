Russia, Putin revoca decreto su sovranità Moldavia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – Non solo il nuovo Start. Dopo il suo discorso di ieri, il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che revoca l’intero provvedimento del 7 maggio del 2012 con le linee guida del Cremlino al governo sulla politica estera di Mosca. Il documento esplicitava la posizione di Mosca per l'”attuazione del Trattato sulla riduzione delle armi strategiche”, che ieri Putin ha annunciato di voler sospendere, ma anche in favore di relazioni internazionali basate sul rispetto della Carta delle Nazioni Unite, del rispetto della sovranità della Moldavia con il suo impegno a operare in modo attivo per risolvere la questione della Transnistria sulla base dell’integrità territoriale della Moldova e dell’assistenza attiva per rafforzare l’Abkhazia e l’Ossezia del sud come ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – Non solo il nuovo Start. Dopo il suo discorso di ieri, il presidente russo Vladimirha firmato unchel’intero provvedimento del 7 maggio del 2012 con le linee guida del Cremlino al governo sulla politica estera di Mosca. Il documento esplicitava la posizione di Mosca per l'”attuazione del Trattato sulla riduzione delle armi strategiche”, che ieriha annunciato di voler sospendere, ma anche in favore di relazioni internazionali basate sul rispetto della Carta delle Nazioni Unite, del rispetto delladellacon il suo impegno a operare in modo attivo per risolvere la questione della Transnistria sulla base dell’integrità territoriale della Moldova e dell’assistenza attiva per rafforzare l’Abkhazia e l’Ossezia del sud come ...

