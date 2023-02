Russia nelle mani della Cina, Ue serva degli Usa Ecco che cosa vuole evitare Berlusconi. Il progetto (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Silvio Berlusconi è un politico abile ed esperto e non parla certo a vanvera. Chi lo conosce bene racconta ad Affaritaliani.it che il suo obiettivo in merito alla guerra tra Ucraina e Russia è duplice: evitare che Mosca finisca nelle mani della Cina, cosa che sta accadendo, e che gli Stati... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Silvioè un politico abile ed esperto e non parla certo a vanvera. Chi lo conosce bene racconta ad Affaritaliani.it che il suo obiettivo in merito alla guerra tra Ucraina eè duplice:che Mosca finiscache sta accadendo, e che gli Stati... Segui su affaritaliani.it

