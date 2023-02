Russia e Cina 'difendono gli stessi interessi'. Mosca revoca la sovranità della Moldavia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) E' cominciato a Mosca l'incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il capo della diplomazia cinese Wang Yi. "Le relazioni tra la Russia e la Cina non sono dirette contro paesi terzi, ma non ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 22 febbraio 2023) E' cominciato al'incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il capodiplomazia cinese Wang Yi. "Le relazioni tra lae lanon sono dirette contro paesi terzi, ma non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : L’intervento così forte di media cinesi mostra una preoccupazione seria e fondata da parte del più potente Paese or… - fdragoni : 'Avete deciso di asservire un continente alla #Cina. Come avete fatto a suo tempo col gas della #Russia. E dopo que… - vitopetrocelli : “E voglio ricordare a tutti che gli Stati Uniti d’America sono i terroristi del mondo… Il nostro nemico non è la Ci… - CellaiLuca : La Cina si schiera con la Russia contro NATO e USA. - adrianobusolin : RT @RestoFerma: Secondo il democratico occidente, la #NATO può fornire armi come se piovesse agli Ucraignih mentre se la Cina le fornisce a… -