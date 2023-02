Russia, dopo il trattato nucleare Putin revoca il decreto sulla Moldavia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Vladimir Putin ha revocato un decreto del 2012 col quale la Russia in parte sosteneva la sovranità della Moldavia. Non si tratta di un particolare secondario. La Moldavia ha una regione separatista filorussa, la Transnistria, che confina con l’Ucraina. E dove ci sono sodati russi. A riportare la notizia è il quotidiano inglese The Guardian. Il decreto che Putin ha eliminato delineava la politica estera russa di 11 anni fa che presupponeva relazioni più strette con l’Unione europea e con gli Stati Uniti. Un mondo che, all’alba del 2023, non esiste più. In questi giorni la presidente della Moldavia, Maia Sandu, ha parlato della possibilità di un colpo di Stato che, secondo gli osservatori, Mosca potrebbe favorire nel ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Vladimirhato undel 2012 col quale lain parte sosteneva la sovranità della. Non si tratta di un particolare secondario. Laha una regione separatista filorussa, la Transnistria, che confina con l’Ucraina. E dove ci sono sodati russi. A riportare la notizia è il quotidiano inglese The Guardian. Ilcheha eliminato delineava la politica estera russa di 11 anni fa che presupponeva relazioni più strette con l’Unione europea e con gli Stati Uniti. Un mondo che, all’alba del 2023, non esiste più. In questi giorni la presidente della, Maia Sandu, ha parlato della possibilità di un colpo di Stato che, secondo gli osservatori, Mosca potrebbe favorire nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fdragoni : 'Avete deciso di asservire un continente alla #Cina. Come avete fatto a suo tempo col gas della #Russia. E dopo que… - nelloscavo : Un anno di guerra e caccia alle spie #Russia #Putin ha infiltrato suoi agenti e pagato ufficiali infedeli, italian… - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Parla #Putin dopo un anno di guerra: 'L'Occidente vuole distruggerci. Così reagiremo' - LIVE… - Pepito24512621 : RT @TizianaMossa: Il #24Febbraio2023 in tutte le piazze d'Italia #ManifestiamoPerlaPACE?????? Fermiamo una possibile Escalation Militare, la… - EcologistiProgr : RT @TizianaMossa: Il #24Febbraio2023 in tutte le piazze d'Italia #ManifestiamoPerlaPACE?????? Fermiamo una possibile Escalation Militare, la… -