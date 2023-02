Russia, cosa prevedeva il decreto del 2012 cancellato da Putin per la guerra in Ucraina (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Relazioni internazionali basate sul rispetto della Carta delle Nazioni Unite, del rispetto della sovranità della Moldova, con l’impegno a operare in modo attivo per risolvere la questione della Transnistria sulla base dell’integrità territoriale della Moldova e dell’assistenza attiva per rafforzare l’Abkhazia e l’Ossezia del sud come moderni stati democratici. Tutto cancellato. Dopo l’addio al New Start, il trattato sulla riduzione di armi nucleari, Vladimir Putin ha revocato l’intero provvedimento del 7 maggio 2012 che conteneva le linee guida consegnate dal Cremlino al governo sulla politica estera della Russia. Il decreto revocato da Putin precisava “come attuarla” in modo “coerente” per “garantire i suoi interessi nazionali sulla base dei principi del pragmatismo, dell’apertura e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Relazioni internazionali basate sul rispetto della Carta delle Nazioni Unite, del rispetto della sovranità della Moldova, con l’impegno a operare in modo attivo per risolvere la questione della Transnistria sulla base dell’integrità territoriale della Moldova e dell’assistenza attiva per rafforzare l’Abkhazia e l’Ossezia del sud come moderni stati democratici. Tutto. Dopo l’addio al New Start, il trattato sulla riduzione di armi nucleari, Vladimirha revocato l’intero provvedimento del 7 maggioche conteneva le linee guida consegnate dal Cremlino al governo sulla politica estera della. Ilrevocato daprecisava “come attuarla” in modo “coerente” per “garantire i suoi interessi nazionali sulla base dei principi del pragmatismo, dell’apertura e ...

