Russia-Cina, Putin incontra Wang Yi: "Nuove pietre miliari nelle relazioni" (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – "Le relazioni russo-cinesi si stanno sviluppando come avevamo pianificato negli anni scorsi, tutto sta andando avanti e si sta sviluppando. Stiamo raggiungendo Nuove pietre miliari". Lo ha detto Vladimir Putin nel suo incontro con Wang Yi, secondo quanto riferisce la Tass. All'inizio del colloquio con il capo della diplomazia cinese in missione a Mosca, il presidente russo ha detto di voler cogliere l'occasione per "trasmettere i migliori auguri al nostro, mio amico, il presidente della Repubblica popolare cinese, compagno Xi Jinping". In precedenza, Wang Yi ha avuto colloqui con il segretario del Consiglio di sicurezza Nikolai Patrushev e con il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. INCONTRO CON LAVROV – Mosca e Pechino sono pronte a "difendere ...

