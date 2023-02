Running, Napoli City Half Marathon: Muktar Edris vuole il primato sul suolo italiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Domenica 26 febbraio alle ore 09:00 scatterà la decima Napoli City Half Marathon, che vedrà al via oltre 5000 atleti, di cui più di mille stranieri. Il nome più atteso quest’anno è quello dell’etipe Muktar Edris, che è pronto a frantumare il primato di mezza maratona più veloce di sempre su suolo italiano, ad oggi appartanente al connazionale Zersenay Tadese con 58’59” nel 2007. Il suo personale di 58’40” sulla mezza maratona certamente fa ben sperare e l’atleta africano si dichiara fiducioso: “Sono in forma, anche se due settimane fa sono caduto mentre mi allenavo ma per fortuna non ho riportato traumi importanti” – ha detto Edris. “Sono amico di Yeman Crippa, anche se non siamo compagni di allenamento, e da quanto ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Domenica 26 febbraio alle ore 09:00 scatterà la decima, che vedrà al via oltre 5000 atleti, di cui più di mille stranieri. Il nome più atteso quest’anno è quello dell’etipe, che è pronto a frantumare ildi mezza maratona più veloce di sempre su, ad oggi appartanente al connazionale Zersenay Tadese con 58’59” nel 2007. Il suo personale di 58’40” sulla mezza maratona certamente fa ben sperare e l’atleta africano si dichiara fiducioso: “Sono in forma, anche se due settimane fa sono caduto mentre mi allenavo ma per fortuna non ho riportato traumi importanti” – ha detto. “Sono amico di Yeman Crippa, anche se non siamo compagni di allenamento, e da quanto ...

