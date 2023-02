Rugby | il ranking 2023 aggiornato | la Georgia scavalca l’Italia

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nel weekend i top team non sono scesi in campo, con il Guinness Sei Nazioniche aveva il turno di riposo, ma questo non ha impedito almondiale deldi cambiare. In scena, infatti, è andata laEurope Championship e i successi die Portogallo nei big match con Spagna e Romania sorridono alle due squadre. E a piangere è, invece,. Non cambia la classifica, dunque, con l’Irlanda che si conferma al primo posto con 91,33 punti, seguita dalla Francia che ha 89,38 punti. Non cambia l’ultimo gradino del podio con la Nuova Zelanda che mantiene la terza posizione con 88,98 punti davanti al Sudafrica che ha 88,97 punti. Si conferma al quinto posto della Scozia che ha 83,36 punti, mentre l’Inghilterra è a 82,27 punti. Settimo posto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MassimoBonzo : RT @SeiNazioniRugby: ?????? La partita di sabato a Roma metterà di fronte la prima Nazione del ranking di World Rugby e la tredicesima forza… - PietroMaghen : RT @SeiNazioniRugby: ?????? La partita di sabato a Roma metterà di fronte la prima Nazione del ranking di World Rugby e la tredicesima forza… - Ernest33701470 : RT @SeiNazioniRugby: ?????? La partita di sabato a Roma metterà di fronte la prima Nazione del ranking di World Rugby e la tredicesima forza… - SeiNazioniRugby : ?????? La partita di sabato a Roma metterà di fronte la prima Nazione del ranking di World Rugby e la tredicesima for… - onrugby_it : World Rugby Ranking: la Georgia scavalca l’Italia al 12esimo posto -

... quando è stato introdotto ilcomputerizzato; e la campionessa di Wimbledon Elena Rybakina . Nazionale femminile inglese di calcio, Nazionale maschile francese di, Golden State Warriors ...... mai al vertice delmondiale c'erano state due europee in questo periodo dell'anno. E ... Quattro polmoni non bastano: ilad alto livello era arrivato a 36/38 minuti, ma quei 46 minuti sono ...

Rugby - World Rugby Ranking: la Georgia scavalca l'Italia al ... OnRugby

Rugby - Ranking World Rugby, balzo della Scozia OnRugby

Rugby - Sei Nazioni 2023: James Ryan sarà il capitano dell'Irlanda ... OnRugby

Rugby - Come può cambiare il World Rugby Ranking in questo ... OnRugby

Rugby - European OnRugby Ranking: l'ultima classifica prima del ... OnRugby

Nel weekend i top team non sono scesi in campo, con il Guinness Sei Nazioni 2023 che aveva il turno di riposo, ma questo non ha impedito al ranking mondiale del rugby di cambiare. In scena, infatti, è ...In an exercise that involved many late nights and mock drafts, Christopher Reive ranks the top 100 New Zealand men’s rugby players. Players who have been capped by other countries, such as John Ryan ...