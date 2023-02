(Di mercoledì 22 febbraio 2023) La Nazionale italiana di, dopo il successo in Spagna per 5-22, continua la sua preparazione verso il Sei Nazioni 2023: nuovoper le azzurre presso la Cittadella deldida domenica 26 febbraio a mercoledì 1 marzo. Il Capo Allenatore Giovanni Raineri ha diramato l’elenco delle 26: ci sono Mathilde Cheval ed Alessia Margotti (ValsuganaPadova), Alessia Gronda e Celeste De Robertis (CUS Torino), con quest’ultima alla prima convocazione assoluta. Rientrano infine Alessandra Frangipani, Jessica Busato (Villorba, 9 caps) e Sara Tounesi (Sale Sharks, 26 caps)., Eccellenza 2023: quattro vittorie esterne, Villorba passa a Colorno e sale al secondo posto LE ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Biella Rugby: da domani stage della Nazionale Femminile U18 con Lega Francese Alpi - Nicola89144151 : Calcio: Europei U17F, U17M, amichevoli Nazionali Femminile Proseguono gli eventi dedicati ai campionati di Pallavolo, Rugby e Serie C - delinquenzanews : Italia Femminile: ecco le convocate per il raduno di Parma L'Articolo completo su Delinquenza Ovale News -… - ecodelchisone : Rugby: il Volvera femminile vince il girone di serie A - persempre_news : Eccellenza Femminile, il decimo turno -

...00 Torino - Trapani 17:00 Rieti - Urania 17:00 Cremona - Stella Azzurra Visualizza Serie A2- SEI NAZIONI 16:00 Francia - Scozia VOLLEY - SERIE A117:00 Monza - Scandicci 17:00 Chieri ......00 Torino - Trapani 17:00 Rieti - Urania 17:00 Cremona - Stella Azzurra Visualizza Serie A2- SEI NAZIONI 16:00 Francia - Scozia VOLLEY - SERIE A117:00 Monza - Scandicci 17:00 Chieri ...

Rugby femminile, le convocate dell'Italia per il raduno di Parma OA Sport

Biella Rugby: da domani stage della Nazionale Femminile U18 con Lega Francese Alpi Tuttosport

Rugby femminile, Eccellenza 2023: quattro vittorie esterne, Villorba passa a Colorno e sale al secondo posto OA Sport

Rugby - Italia femminile: battuta la Spagna a Barcellona. Sconfitta di ... OnRugby

Rugby - Italia femminile: Sara Barattin e Manuela Furlan concludono ... OnRugby

Dopo l’eccellente test della Nazionale Femminile disputato a Biella in settembre e concluso con la vittoria dell’Italia sulla Francia, FIR conferma la fiducia e rilancia affidando a Biella Rugby l’org ...Viadana Per quanto riguarda le giovanili del Viadana, in campo nello scorso weekend le squadre Under 15, U17 e la Femminile ospite del Rugby Colorno per ...