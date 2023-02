Rugby, altro scandalo in Francia: ispezione finanziaria sui conti della Federazione (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Altri guai in Francia all’interno della Federazione Rugby. Già alle prese con lo scandalo del presidente Laporte, che si è dovuto dimettere per corruzione, secondo quanto riportano L’Equipe e Le Parisien è stata disposta dai ministeri di Sport ed Economia un’ispezione finanziaria sui conti della Federazione. Il fascicolo è passato ai magistrati e si è deciso di procedere. Nuova turbativa dunque nel mondo sportivo transalpino, tra questi le dimissioni di Le Graet, numero uno della Federcalcio, a un anno dalle Olimpiadi di Parigi. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Altri guai inall’interno. Già alle prese con lodel presidente Laporte, che si è dovuto dimettere per corruzione, secondo quanto riportano L’Equipe e Le Parisien è stata disposta dai ministeri di Sport ed Economia un’sui. Il fascicolo è passato ai magistrati e si è deciso di procedere. Nuova turbativa dunque nel mondo sportivo transalpino, tra questi le dimissioni di Le Graet, numero unoFedercalcio, a un anno dalle Olimpiadi di Parigi. SportFace.

