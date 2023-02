(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Hanno portato via tre testiere e una pediera da letto in ottone per un valore di vendita stimato in circa 2.000 euro

Hanno portato via tre testiere e una pediera da letto in ottone per un valore di vendita stimato in circa 2.000 euroI carabinieri di Rigutino (Arezzo) hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso due fratelli residenti a Roma dopo un furto di tre testiere ed una pediera da letto in ottone ...

Rubano in un mercatino, scoperti e denunciati Teletruria.it

Rubano in un mercatino di antiquariato, le telecamere li incastrano LA NAZIONE

Rubano letti in ottone dal mercatino dell'usato: doppia denuncia ArezzoNotizie

In Evidenza le principali notizie di Arezzo - Pagina 1357 di 1357 ArezzoWeb Informa

Raid notturno al Mercatino: rubano anche alla casetta della solidarietà Alto Adige

Hanno portato via tre testiere e una pediera da letto in ottone per un valore di vendita stimato in circa 2.000 euro ...I carabinieri di Rigutino (Arezzo) hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso due fratelli residenti a Roma dopo un furto di tre testiere ed una pediera da letto in ottone ...