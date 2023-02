(Di mercoledì 22 febbraio 2023) In mixed zone, nel post partita di Eintracht Francoforte-Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni Amir. Il centrale della formazione partenopea ha offerto l’ennesima ottima prestazione, contribuendo all’importantissimo successo ottenuto in Germania. La formazione di Luciano Sptti ha corso pochissimi pericoli questa sera, complice l’ottima prestazione della coppia difensiva.è sicuro: sulla gara di ritornoNapoli Queste le parole del difensore del Napoli al termine della gara di Champions League: Quest’anno è un miglioramento di tutta la squadra, quando tutti vanno bene è più facileindividualmente. Stiamo andando molto bene, facciamo un bel calcio e otteniamo risultati, sappiamo di essere forti e dobbiamo continuare così. Ora pensiamo ad Empoli e lì ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spazio_Napoli : Rrahmani manda un messaggio alle avversarie: “Succede anche a chi ci dovrà affrontare!” -

Napoli (4 - 3 - 3): Meret 6; Di Lorenzo 7,6,5, Kim 6, Mathias Olivera 6; Anguissa 7 (dal ... ma entra di diritto tra i protagonisti del match con una magia di tacco chein rete Di ...6 : a volte sembra un po' timido, non esce a dare una mano su Laurientè lasciando troppo ... in questo momento ha una forma fisica clamorosa, da sololetteralmente in tilt i due ...

Rrahmani manda un messaggio alle avversarie: “Succede anche a chi ci dovrà affrontare!” Spazio Napoli

Napoli, Rrahmani: “Per lo Scudetto siamo a metà dell’opera” Calcio in Pillole

Napoli, Rrahmani: "+12 segnale che stiamo andando bene, ma siamo solo a metà strada" TUTTO mercato WEB

Rrahmani: “Scudetto Siamo a metà strada. In Champions vogliamo il record. Su Kim… napolipiu.com