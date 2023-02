Rovereto: Zeppieri parte col piede giusto (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le caratteristiche dell'iberico sembrano sposarsi alla perfezione con il gioco di Stricker, soprattutto sul Play - It. Con il suo tennis fantasioso, pieno d'istinto, l'elvetico ha impediedito a ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le caratteristiche dell'iberico sembrano sposarsi alla perfezione con il gioco di Stricker, soprattutto sul Play - It. Con il suo tennis fantasioso, pieno d'istinto, l'elvetico ha impediedito a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... T1App_Scores : Giulio Zeppieri won their match vs Gianmarco Ferrari at Rovereto, Italy, 6-1, 6-3 - live_tennis : Rovereto Challenger - 1st Round: Giulio Zeppieri beat Gianmarco Ferrari 6-1, 6-3 - TENIPOcom : ATP CH75 Rovereto, Italy G. Zeppieri (ITA) d. G. Ferrari (ITA) 6-1 6-3 - Deiana_Luca9 : A Rovereto,#Zeppieri 5-1 a #Ferrari ,credo alievo di Nargiso - closetheroof : Starts soon Challenger Rovereto Zeppieri/Ferrari 1st set O9.5 -120 1U -