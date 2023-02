Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Grandissimo dolore per Lino Banfi, è morta l'amata moglie Lucia - SkyTG24 : Lutto per Lino #Banfi: è morta la moglie, Lucia Zagaria, che da tempo era malata di Alzheimer. A darne l'annuncio è… - UNICEF_Italia : Tutto il nostro affetto ?? e la nostra vicinanza a Lino #Banfi, nostro grandissimo amico e Ambasciatore, e ai figli… - Aiphos2 : RT @FQMagazineit: Morta Lucia Zagaria, la moglie di Lino Banfi. L’annuncio della figlia Rosanna: “Ora sei di nuovo così, buon viaggio” http… - infoitcultura : Rosanna Banfi, le parole dopo la morte della mamma -

'È andata via serenamente'. Così, figlia di Lino, commenta la scomparsa della madre, Lucia Zagaria . La donna, 85 anni, era malata da tempo di Alzheimer ., su Instagram, ha voluto ricordare la mamma con un post ...La puntata di oggi del talk di Rai1 si è aperta con una Serena Bortone visibilmente addolorata e provata . ed il motivo è la morte della moglie di Linoe madre diavvenuta questa notte. In apertura di trasmissione, quindi, la conduttrice ha voluto mandare un abbraccio all'attore pugliese, ed ai due figli e poi, con la voce rotta dalla ...

È morta Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi e mamma di Rosanna: era malata di Alzheimer Fanpage.it

Lino Banfi: addio alla moglie Lucia. L'annuncio social della figlia Rosanna Tuttosport

Rosanna Banfi sulla scomparsa della madre: "È andata via serenamente" TGCOM

Rosanna Banfi, le parole dopo la morte della mamma Today.it

Lucia Zagaria, morta la moglie di Lino Banfi: da tempo lottava contro l'Alzheimer. Il post della figlia Rosann ilgazzettino.it

"È andata via serenamente". Così Rosanna Banfi, figlia di Lino, commenta la scomparsa della madre, Lucia Zagaria. La donna, 85 anni, era malata da tempo di Alzheimer. Rosanna, su Instagram, ha voluto ...E' morta Lucia Zagaria, la moglie di Lino Banfi. A darne l'annuncio la figlia Rosanna. "Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio" ha scritto Rosanna in un posto su Instagram con una foto in bian ...