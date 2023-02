Roma, uomo cade sui binari: quando, dove, cosa è successo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Stop alla circolazione dei treni sulla metro A, ieri, nella tratta tra Termini e San Giovanni, dopo che un uomo è finito sui binari all’altezza della stazione Vittorio Emanuele. Non è ancora chiaro se l’uomo sia caduto o se si sia trattato di un gesto volontario. La linea è stata interrotta poco dopo le 9, quando è stata segnalata la presenza della persona sui binari e sono partite le operazioni di soccorso. L’uomo è stato recuperato in vita dai vigili del fuoco e affidato al 118, che lo ha accompagnato in codice rosso all’ospedale Sa Giovanni. Atac è intervenuta chiudendo le stazioni di Vittorio e di Manzoni, e poco dopo le 9.30 la metro viaggiava regolarmente sino a Termini per poi interrompersi e riprendere a circolare da San Giovanni in direzione sud. L'articolo proviene da Italia ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Stop alla circolazione dei treni sulla metro A, ieri, nella tratta tra Termini e San Giovanni, dopo che unè finito suiall’altezza della stazione Vittorio Emanuele. Non è ancora chiaro se l’sia caduto o se si sia trattato di un gesto volontario. La linea è stata interrotta poco dopo le 9,è stata segnalata la presenza della persona suie sono partite le operazioni di soccorso. L’è stato recuperato in vita dai vigili del fuoco e affidato al 118, che lo ha accompagnato in codice rosso all’ospedale Sa Giovanni. Atac è intervenuta chiudendo le stazioni di Vittorio e di Manzoni, e poco dopo le 9.30 la metro viaggiava regolarmente sino a Termini per poi interrompersi e riprendere a circolare da San Giovanni in direzione sud. L'articolo proviene da Italia ...

