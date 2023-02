Roma, si cerca Rinaldo D’Ortenzio (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Si cerca Rinaldo D‘Ortenzio che, residente a Roma, dal 19 febbraio 2023 sembra svanito nel nulla dopo essere uscito di casa. Informazioni utili sul signor Rinaldo È un pensionato ultrasessantenne (precisamente 72 anni) che vive nella Capitale (in zona Prenestina-Villa Gordiani). È un fumatore. Sprovvisto di documenti e cellulare Da quanto si apprende, il signor Rinaldo D‘Ortenzio non ha nelle sue disponiblità attuali i documenti e il cellulare. Mezzi pubblici, San Pietro, zona Roma Centro Lo scomparso è solito utilizzare – per gli spostamenti – i mezzi pubblici. È utile sapere (per le ricerche) che il 72enne è un frequentatore di San Pietro e, più in generale, delle zone centrali di Roma. Appello a “Chi l’ha Visto?” Durante la puntata di “Chi l‘ha Visto? in onda ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) SiD‘Ortenzio che, residente a, dal 19 febbraio 2023 sembra svanito nel nulla dopo essere uscito di casa. Informazioni utili sul signorÈ un pensionato ultrasessantenne (precisamente 72 anni) che vive nella Capitale (in zona Prenestina-Villa Gordiani). È un fumatore. Sprovvisto di documenti e cellulare Da quanto si apprende, il signorD‘Ortenzio non ha nelle sue disponiblità attuali i documenti e il cellulare. Mezzi pubblici, San Pietro, zonaCentro Lo scomparso è solito utilizzare – per gli spostamenti – i mezzi pubblici. È utile sapere (per le ricerche) che il 72enne è un frequentatore di San Pietro e, più in generale, delle zone centrali di. Appello a “Chi l’ha Visto?” Durante la puntata di “Chi l‘ha Visto? in onda ...

