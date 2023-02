Roma senza vigili urbani | niente concorso fino alla metà del 2024

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Pochiattualmente in servizio enuovi agenti in arrivo. La situazione anon è delle più rosee e a puntare il dito contro l’amministrazione è il capogruppo capitolino della Lista Civica Raggi, Antonio De Santis. “Dal Campidoglio arriva una triste conferma:Capitale non avrà nuovi agenti di polizia locale almenosecondadel. Secondo quanto emerso dall’incontro tenutosi stamane tra l’Assessore Catarci e i rappresentanti sindacali per lo stato della Polizia Locale, infatti, la volontà dell’Amministrazione capitolina sarebbe quella di indire un nuovodopo l’approvazione del bilancio – che, per inciso, avverrà con circa due mesi di ritardo rispetto a quanto previsto ...