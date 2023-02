Roma-Salisburgo, Mourinho in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Josè Mourinho presenterà Roma-Salisburgo, match di ritorno dello spareggio di Europa League 2022/2023, alle 19:30 di mercoledì 22 febbraio. L’allenatore portoghese interverrà insieme al difensore Gianluca Mancini alla vigilia del secondo confronto tra le due squadre dopo l’1-0 che ha sorriso agli austriaci all’andata alla Red Bull Arena. Lo stadio Olimpico sarà sold out e Mourinho vuole la spinta dei suoi tifosi per replicare il percorso europeo della scorsa stagione in Conference League. Potrete seguire la conferenza stampa in diretta sui canali social della Roma (Youtube, Facebook, Twitter). SEGUI LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Josèpresenterà, match di ritorno dello spareggio di Europa League 2022/2023, alle 19:30 di mercoledì 22 febbraio. L’allenatore portoghese interverrà insieme al difensore Gianluca Mancini alla vigilia del secondo confronto tra le due squadre dopo l’1-0 che ha sorriso agli austriaci all’analla Red Bull Arena. Lo stadio Olimpico sarà sold out evuole la spinta dei suoi tifosi per replicare il percorso europeo della scorsa stagione in Conference League. Potrete seguire lain diretta sui canali social della(Youtube, Facebook, Twitter). SEGUI LA DIRETTA SportFace.

