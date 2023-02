Roma, Mourinho sibillino sul futuro: “Non è il momento”, poi l’annuncio su Dybala (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Domani sera la Roma ospiterà all’Olimpico il Salisburgo per la gara di ritorno dei playoff di Europa League. I giallorossi devono recuperare lo svantaggio maturato in seguito alla gara di andata, che ha visto gli austriaci trionfare per 1-0 in casa. José Mourinho ha risposto alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa prepartita, dove gli sono stati chiesti chiarimenti sulla condizione dei suoi giocatori fermi per infortunio. Ad essere al centro dell’attenzione è sicuramente Dybala, faro offensivo dei giallorossi che ha saltato la gara contro l’Hellas Verona. Roma Salisburgo Mourinho A questo proposito Mourinho non si è scomposto: “Vediamo poi tutti insieme cosa decideremo. Per Pellegrini e Dybala era impossibile contro l’Hellas Verona, ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Domani sera laospiterà all’Olimpico il Salisburgo per la gara di ritorno dei playoff di Europa League. I giallorossi devono recuperare lo svantaggio maturato in seguito alla gara di andata, che ha visto gli austriaci trionfare per 1-0 in casa. Joséha risposto alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa prepartita, dove gli sono stati chiesti chiarimenti sulla condizione dei suoi giocatori fermi per infortunio. Ad essere al centro dell’attenzione è sicuramente, faro offensivo dei giallorossi che ha saltato la gara contro l’Hellas Verona.SalisburgoA questo propositonon si è scomposto: “Vediamo poi tutti insieme cosa decideremo. Per Pellegrini eera impossibile contro l’Hellas Verona, ...

