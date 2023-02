Roma, Mourinho: «Dybala e Abraham non sono al 100%» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le parole di Jose Mourinho in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Salisburgo, gara di ritorno dello spareggio di Europa League Josè Mourinho parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Salisburgo, gara di ritorno del playoff dell’Europa League. Di seguito le parole del tecnico della Roma. Abraham E Dybala – «Vediamo domani, al 100% non sono recuperati. Se sono disponibili per aiutare sì, vediamo poi tutti insieme cosa decideremo. Anche Pellegrini è in dubbio, tre dubbi insieme magari è troppo, però posso dire che tutti e tre sono disponibili per aiutare. Per Pellegrini e Dybala era impossibile contro l’Hellas Verona, per domani vediamo». SE SI ASPETTA UN SALISBURGO DIVERSO – ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le parole di Josein conferenza stampa alla vigilia di-Salisburgo, gara di ritorno dello spareggio di Europa League Josèparla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Salisburgo, gara di ritorno del playoff dell’Europa League. Di seguito le parole del tecnico della– «Vediamo domani, alnonrecuperati. Sedisponibili per aiutare sì, vediamo poi tutti insieme cosa decideremo. Anche Pellegrini è in dubbio, tre dubbi insieme magari è troppo, però posso dire che tutti e tredisponibili per aiutare. Per Pellegrini eera impossibile contro l’Hellas Verona, per domani vediamo». SE SI ASPETTA UN SALISBURGO DIVERSO – ...

