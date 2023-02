Roma, Mou può sorridere: Abraham (mascherato) e Dybala pronti per il Salisburgo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) José Mourinho e i tifosi della Roma possono tirare un sospiro di sollievo. Alla vigilia del match da dentro o fuori con il Salisburgo - valido per i playoff di Europa League - lo Special One ha ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) José Mourinho e i tifosi dellapossono tirare un sospiro di sollievo. Alla vigilia del match da dentro o fuori con il- valido per i playoff di Europa League - lo Special One ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romaforever_it : Roma, Mou può sorridere: Abraham (mascherato) e Dybala pronti per il Salisburgo - sportli26181512 : Roma, Mou può sorridere: Abraham (mascherato) e Dybala pronti per il Salisburgo: Roma, Mou può sorridere: Abraham (… - Federic35841983 : @aboccadaverita @RomaAmo93070539 Tipo Dybala squalificato 2 mesi, De Zerbi alla Roma, lo Stadio non se fà, Smalling… - Gazzetta_it : Roma, Mou può sorridere: Abraham (mascherato) e Dybala pronti per il Salisburgo - _talebanikov : @Spina14_acm @InSeedorf @russ_mario1 Se il Milan lo esonera lui va a fare il post Mou alla Roma -