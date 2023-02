Roma, madre e figlio pusher spacciano coca dal balcone di casa (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Droga a Roma. madre e figlio, entrambi Romani, rispettivamente 50 e 20 anni, erano complici in affari tutt’altro che leciti, e lavoravano direttamente dal balcone di casa. cocaina in cambio di denaro. Lo scambio avveniva semplicemente, e non era di certo la prima volta. Rinchiusa nel box a Roma: 18enne torturata, violentata e massacrata per due anni dal ragazzo Droga venduta dal balcone di casa a Roma Arresti nelle ultime ore su tutto il territorio capitolino, nell’ambito di diversi blitz antidroga. Le operazioni sono state condotte dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma che hanno messo le manette a 9 persone, gravemente indiziate dei reati di spaccio e detenzione ai fini di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Droga a, entrambini, rispettivamente 50 e 20 anni, erano complici in affari tutt’altro che leciti, e lavoravano direttamente daldiina in cambio di denaro. Lo scambio avveniva semplicemente, e non era di certo la prima volta. Rinchiusa nel box a: 18enne torturata, violentata e massacrata per due anni dal ragazzo Droga venduta daldiArresti nelle ultime ore su tutto il territorio capitolino, nell’ambito di diversi blitz antidroga. Le operazioni sono state condotte dai Carabinieri del Comando Provinciale diche hanno messo le manette a 9 persone, gravemente indiziate dei reati di spaccio e detenzione ai fini di ...

