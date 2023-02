Roma-Lido, per Legambiente tra le peggiori linee ferroviarie di Italia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nonostante dei timidi miglioramenti, in Italia la transizione ecologica dei trasporti è ancora troppo lenta. A pesare soprattutto sul trasporto su ferro, con pesanti ripercussioni sul sud Italia, sono i continui ritardi infrastrutturali, i treni poco frequenti, le linee a binario unico, la lentezza nella riattivazione delle linee ferroviarie interrotte, chiuse e dismesse, e poi le risorse economiche inadeguate. È quanto denuncia Legambiente nel nuovo rapporto Pendolaria 2023, in cui fa il punto sul trasporto su ferro in Italia (indietro rispetto agli altri Paesi europei). La Roma-Lido tra le peggiori linee ferroviarie d’Italia Parlano chiaro i dati raccolti: dal 2018 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nonostante dei timidi miglioramenti, inla transizione ecologica dei trasporti è ancora troppo lenta. A pesare soprattutto sul trasporto su ferro, con pesanti ripercussioni sul sud, sono i continui ritardi infrastrutturali, i treni poco frequenti, lea binario unico, la lentezza nella riattivazione delleinterrotte, chiuse e dismesse, e poi le risorse economiche inadeguate. È quanto denuncianel nuovo rapporto Pendolaria 2023, in cui fa il punto sul trasporto su ferro in(indietro rispetto agli altri Paesi europei). Latra led’Parlano chiaro i dati raccolti: dal 2018 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giroditalia : ??#Giro d'Italia 2023, ecco il Grande Arrivo di Roma! Si parte dall’EUR per poi percorrere la via Cristoforo Colombo… - CorriereCitta : Roma-Lido, per Legambiente tra le peggiori linee ferroviarie di Italia - muoversivenezia : ?#muoversivenezia? | CHIUSURA DI UN TRATTO DEL CANAL GRANDE (ordinanza n°84/2023) ?? notte tra lunedì 27 e martedì… - stormi1904 : RT @TplRoma: Pendolaria 2023, la Roma-Lido e la Roma-Viterbo confermate peggiori ferrovie d’Italia ?? - TplRoma : Pendolaria 2023, la Roma-Lido e la Roma-Viterbo confermate peggiori ferrovie d’Italia ?? -