Roma, i 15 musei che si possono visitare gratuitamente stando seduti a casa (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Avete mai pensato di visitare online alcuni dei musei più famosi di Roma? Direttamente dalla propria abitazione, gratuitamente, è possibile. Esiste, infatti, la piattaforma Google Arts & Culture che insieme al Sistema musei Civici di Roma Capitale Assessorato alla Crescita Culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali rende accessibile un tour in 15 sedi museali con l'obiettivo di promuovere i più importanti musei del mondo. LEGGI ANCHE:–A Roma ci sono alcuni musei in cui si entra sempre gratis: ecco quali sono e quando è possibile visitarli, tutti i dettagli Roma, l'elenco dei musei visitabili online: tutti i dettagli 12 tour virtuali attraverso Street View e 15 gallery ...

