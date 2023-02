Roma, gambizzato un 46enne da due uomini incappucciati. L’agguato in casa: è grave (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sparatoria al Tufello, borgata a nord est di Roma, dove un uomo di 46 anni del posto è stato gambizzato. È successo poco dopo le 17 di oggi pomeriggio, 22 febbraio, e la vittima è stata sorpresa da due uomini che gli hanno fatto irruzione in casa mentre dormiva. L’abitazione si trova in via Monte Taburno. Ad allertare le autorità è stata la compagna dell’uomo, con la quale vive, e che in queste ore sta raccontando ai carabinieri la sua versione dei fatti. Stando alle sue dichiarazioni, due uomini armati di passamontagna e pistola avrebbero direttamente bussato alla porta di casa. La donna ha così aperto, e loro avrebbero fatto irruzione nell’appartamento per poi dirigersi proprio nella camera da letto dove il 46enne stava dormendo. Due spari, alla gamba destra e ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sparatoria al Tufello, borgata a nord est di, dove un uomo di 46 anni del posto è stato. È successo poco dopo le 17 di oggi pomeriggio, 22 febbraio, e la vittima è stata sorpresa da dueche gli hanno fatto irruzione inmentre dormiva. L’abitazione si trova in via Monte Taburno. Ad allertare le autorità è stata la compagna dell’uomo, con la quale vive, e che in queste ore sta raccontando ai carabinieri la sua versione dei fatti. Stando alle sue dichiarazioni, duearmati di passamontagna e pistola avrebbero direttamente bussato alla porta di. La donna ha così aperto, e loro avrebbero fatto irruzione nell’appartamento per poi dirigersi proprio nella camera da letto dove ilstava dormendo. Due spari, alla gamba destra e ...

