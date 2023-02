Roma, ecco Abraham con la maschera protettiva (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L'attaccante della Roma, Tammy Abraham, è tornato ad allenarsi in gruppo. L'inglese, reduce da un intervento di sutura alla palpebra ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L'attaccante della, Tammy, è tornato ad allenarsi in gruppo. L'inglese, reduce da un intervento di sutura alla palpebra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #SalzburgRoma ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma #UEL - giroditalia : ??#Giro d'Italia 2023, ecco il Grande Arrivo di Roma! Si parte dall’EUR per poi percorrere la via Cristoforo Colombo… - amnestyitalia : Siamo in conferenza stampa presso Sala Cristallo dell'Hotel Nazionale a Roma con altre realtà del Tavolo Asilo e Im… - chungusfroddy : @GA7_Official metti maradona al posto di totti e ed ecco che pure voi vi sareste fatti rodere il culo. ma ovviament… - salvione : Roma, ecco Abraham mascherato: si allena a Trigoria con la protezione speciale VIDEO -