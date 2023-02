Roma, Dybala nel mirino della Procura: rischia la squalifica per un mese (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Paulo Exequiel Dybala, il calciatore argentino attaccante della Roma, è finito nell’inchiesta ‘Prisma’ sui conti della Juventus, nei quali i sostituto Procuratori della Repubblica di Torino indagano su falso in bilancio, aggiotaggio informativo e false comunicazioni al mercato. Dybala ascoltato dalla Finanza Il centrocampista giallorosso è stato ascoltato per un’ora e mezza dagli inquirenti, nella giornata di ieri. Da Dybala gli investigatori vogliono chiarimenti sul periodo nel quale il calciatore ha giocato con la Juve e sugli oltre 3 milioni di euro che potrebbero essere stati corrisposti al giocatore argentino. A lui stesso hanno chiesto se ha ricevuto quella cifra e a quale titolo. Perché Dybala, tramite il suo legale, avrebbe ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Paulo Exequiel, il calciatore argentino attaccante, è finito nell’inchiesta ‘Prisma’ sui contiJuventus, nei quali i sostitutotoriRepubblica di Torino indagano su falso in bilancio, aggiotaggio informativo e false comunicazioni al mercato.ascoltato dalla Finanza Il centrocampista giallorosso è stato ascoltato per un’ora e mezza dagli inquirenti, nella giornata di ieri. Dagli investigatori vogliono chiarimenti sul periodo nel quale il calciatore ha giocato con la Juve e sugli oltre 3 milioni di euro che potrebbero essere stati corrisposti al giocatore argentino. A lui stesso hanno chiesto se ha ricevuto quella cifra e a quale titolo. Perché, tramite il suo legale, avrebbe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Dybala interrogatorio segreto in Finanza. 'Adesso rischia un mese di squalifica' [di Matteo Pinci, Giuseppe Scarpa] - OfficialASRoma : PAULOOOOOOOOOO! DYBALA PER L'1-1 DAL DISCHETTO! DAJE ROMA! #LecceRoma 1-1 - CorriereCitta : Roma, Dybala nel mirino della Procura: rischia la squalifica per un mese - TuttoASRoma : Pellegrini sì, Dybala nì - CalcioPillole : #Roma, #Dybala ed #Abraham verso il recupero per l'EL. #EuropaLeague #CIP -