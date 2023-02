Roma, cinghiali avvistati a Monteverde: scatta l’allarme per la sicurezza (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma. La presenza dei cinghiali nella città continua a destare una certa apprensione dei cittadini che, spesso e volentieri, si trovano ‘faccia a faccia’ con gli ungulati. Se tale problematica in alcune aree sembra essersi risolta – paradigmatica la situazione nella zona di Monte Mario dove, grazie all’uso di recinzioni dei mammiferi sembra non esservene più traccia – lo stesso non può dirsi per altri territori, dove la presenza degli ungulati è cinghiali a Roma, nuovo avvistamento a Villa Pamphilj: l’animale rischia l’abbattimento Rinvenuti 11 cinghiali nel Parco di Villa Doria Pamphilj I mammiferi sembrano dunque aver cambiato zona ed ora, oggetto della spiacevole incombenza è il quartiere capitolino di Monteverde. Diverse le segnalazioni di cinghiali che si sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 febbraio 2023). La presenza deinella città continua a destare una certa apprensione dei cittadini che, spesso e volentieri, si trovano ‘faccia a faccia’ con gli ungulati. Se tale problematica in alcune aree sembra essersi risolta – paradigmatica la situazione nella zona di Monte Mario dove, grazie all’uso di recinzioni dei mammiferi sembra non esservene più traccia – lo stesso non può dirsi per altri territori, dove la presenza degli ungulati è, nuovo avvistamento a Villa Pamphilj: l’animale rischia l’abbattimento Rinvenuti 11nel Parco di Villa Doria Pamphilj I mammiferi sembrano dunque aver cambiato zona ed ora, oggetto della spiacevole incombenza è il quartiere capitolino di. Diverse le segnalazioni diche si sono ...

