Roma Capitale, De Santis (LcR): "Preoccupante fuga di dipendenti capitolini verso altri enti, Campidoglio non resti a guardare" (Di mercoledì 22 febbraio 2023) "Negli ultimi tempi stiamo assistendo a una Preoccupante emorragia di personale da Roma Capitale. Un trend che – tra comandi, mobilità e trasferimenti imputabili all'ondata recenti di concorsi – non accenna ad arrestarsi e che rischia di lasciare sempre più sguarniti gli uffici capitolini, condannando i pochi dipendenti rimasti a far fronte a una mole di lavoro sempre più ingente e gravosa. A fronte di ciò, l'Amministrazione Gualtieri potrebbe e dovrebbe fare di più per tutelare le proprie risorse e per provare quantomeno a fermare quella che si può a ragion veduta definire una vera e propria fuga dal Comune di Roma. Ad esempio, si potrebbe partire col firmare il nuovo contratto decentrato, ancora inspiegabilmente al ...

