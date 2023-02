Roma, bruciata la corona in ricordo del militante di destra Paolo Di Nella: il blitz del collettivo antifascista. Gualtieri: “Gesto barbaro” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) A pochi giorni dall’aggressione davanti al liceo di Firenze, Nella notte tra il 20 e il 21 febbraio, il collettivo antifascista Romano di Scuole in Lotta ha dato fuoco alla corona che ricorda Paolo Di Nella, militante diciannovenne del Fronte della Gioventù, morto il 9 febbraio 1983 dopo sette giorni di coma a causa di un’aggressione maturata in ambienti dell’estrema sinistra. Incappucciati e con bombolette spray, gli attivisti hanno anche imbrattato le sedi dei gruppi di estrema destra Gioventù Nazionale e Generazione Popolare con alcune simboli antifascisti e con la scritta “Valerio Vive”, in riferimento a Valerio Verbano. L’azione è stata rivendicata con un video e un post su Instagram. Il blitz, scrivono i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) A pochi giorni dall’aggressione davanti al liceo di Firenze,notte tra il 20 e il 21 febbraio, ilno di Scuole in Lotta ha dato fuoco allache ricordaDidiciannovenne del Fronte della Gioventù, morto il 9 febbraio 1983 dopo sette giorni di coma a causa di un’aggressione maturata in ambienti dell’estrema sinistra. Incappucciati e con bombolette spray, gli attivisti hanno anche imbrattato le sedi dei gruppi di estremaGioventù Nazionale e Generazione Popolare con alcune simboli antifascisti e con la scritta “Valerio Vive”, in riferimento a Valerio Verbano. L’azione è stata rivendicata con un video e un post su Instagram. Il, scrivono i ...

