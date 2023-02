Roma, brucia corona di fiori in memoria di Di Nella, ucciso nel 1983. Fdi: 'Vigliacchi' (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Paolo, militante 19enne del Fronte della Gioventù, di cui in questi giorni ricorrevano i 40 anni dalla morte, venne ucciso a sprangate. La Digos sta ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Paolo, militante 19enne del Fronte della Gioventù, di cui in questi giorni ricorrevano i 40 anni dalla morte, vennea sprangate. La Digos sta ...

