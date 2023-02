Roma, bimbo di 3 anni ‘scappa’ da scuola: maestra e bidella a processo per abbandono di minore (Di mercoledì 22 febbraio 2023) I bambini sanno essere diabolici, ma questa constatazione non è sufficiente a non far aprire un fascicolo di indagine, quando a soli 3 anni un bimbo riesce ad eludere il controllo e a uscire da scuola da solo, andandosene in giro per Roma. Per questi fatti una maestra e una collaboratrice scolastica, infatti, sono state rinviate a giudizio per abbandono di minore. Cosa è successo Quella mattina, come succede mille volte nell’arco di ogni singolo giorno di scuola, quel bimbo di 3 anni ha chiesto alla maestra di andare in bagno e l’insegnante ha affidato il piccolo alla bidella perché lo accompagnasse. Quest’ultima ha dichiarato di averlo fatto, mentre la maestra ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) I bambini sanno essere diabolici, ma questa constatazione non è sufficiente a non far aprire un fascicolo di indagine, quando a soli 3unriesce ad eludere il controllo e a uscire dada solo, andandosene in giro per. Per questi fatti unae una collaboratrice scolastica, infatti, sono state rinviate a giudizio perdi. Cosa è successo Quella mattina, come succede mille volte nell’arco di ogni singolo giorno di, queldi 3ha chiesto alladi andare in bagno e l’insegnante ha affidato il piccolo allaperché lo accompagnasse. Quest’ultima ha dichiarato di averlo fatto, mentre laha ...

