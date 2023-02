Roma, bambina caccia writer dall’area giochi e la ripulisce con le amichette (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Quando ha visto un adolescente tirare fuori dallo zaino una bomboletta spray nera e iniziare a imbrattare la giostrina dell’area giochi che frequenta ogni giorno, una bambina di otto anni non ci ha visto più. Ed è andata lì a dirgli di andarsene, mettendolo effettivamente in fuga. La bambina caccia il vandalo dall’area giochi di Roma Come menziona Repubblica, i fatti sono reali e sono accaduti ieri al “Carnevale di Plava” organizzato al parco di via Sabotino, nel quartiere Della Vittoria. Ad assistere alla scena sono stati Lorenza Bonaccorsi e Renato Sartini, rispettivamente presidente e consigliere del municipio I. “Stavamo parlando della bellezza di quel momento di festa con tante famiglie – dice Sartini – quando una bambina di otto anni dal ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Quando ha visto un adolescente tirare fuori dallo zaino una bomboletta spray nera e iniziare a imbrattare la giostrina dell’areache frequenta ogni giorno, unadi otto anni non ci ha visto più. Ed è andata lì a dirgli di andarsene, mettendolo effettivamente in fuga. Lail vandalodiCome menziona Repubblica, i fatti sono reali e sono accaduti ieri al “Carnevale di Plava” organizzato al parco di via Sabotino, nel quartiere Della Vittoria. Ad assistere alla scena sono stati Lorenza Bonaccorsi e Renato Sartini, rispettivamente presidente e consigliere del municipio I. “Stavamo parlando della bellezza di quel momento di festa con tante famiglie – dice Sartini – quando unadi otto anni dal ...

