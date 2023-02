Roma, avvocata arrestata: in vendita i segreti sulle persone intercettate. Si allarga il caso della talpa in Procura (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il sospetto è che Camilla Marianera, la praticante avvocatessa che otteneva informazioni riservate su intercettazioni telefoniche, ambientali e pedinamenti, non fosse l?unica cliente... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il sospetto è che Camilla Marianera, la praticante avvocatessa che otteneva informazioni riservate su intercettazioni telefoniche, ambientali e pedinamenti, non fosse l?unica cliente...

