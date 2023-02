Roma, ancora una sassaiola contro un bus Atac in via Candoni (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma. ancora una sassaiola contro un bus. Cambiano i giorni ma il copione resta identico. A finire nel mirino di alcune persone, attualmente ignote, un mezzo pubblico che è rimasto danneggiato. Siamo in via Candoni, a pochi passo dal campo rom, e l’ultimo episodio – in ordine di tempo – che vede il lancio di sassi contro l’autobus è avvenuto nella notte fra martedì e mercoledì. ancora sassate in Via Candoni contro i bus Atac: necessario sopralluogo della Polizia Locale sassaiola contro bus Atac in via Candoni Ad essere preso di mira un bus della linea 771 che nel momento in cui si sono verificati i fatti era vuoto. A far scattare l’allarme e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 febbraio 2023)unaun bus. Cambiano i giorni ma il copione resta identico. A finire nel mirino di alcune persone, attualmente ignote, un mezzo pubblico che è rimasto danneggiato. Siamo in via, a pochi passo dal campo rom, e l’ultimo episodio – in ordine di tempo – che vede il lancio di sassil’autobus è avvenuto nella notte fra martedì e mercoledì.sassate in Viai bus: necessario sopralluogo della Polizia Localebusin viaAd essere preso di mira un bus della linea 771 che nel momento in cui si sono verificati i fatti era vuoto. A far scattare l’allarme e ...

