Roma Allontanato dalla casa della madre ci torna per tentare il suicidio | salvato dai Carabinieri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Aveva un ordine di allontanamento, lì non potevarci. Eppure ieri sera, in via Monte Cervialto a, nel III Municipio, l’uomo ha bussato alla portadonna. E lì, tra quelle quattro mura, ha minacciato il: voleva farla finita, per l’ennesima volta. Mettere fine alla sua vita, forse per via di quelle sofferenze e di quei dolori troppo grandi. Insopportabili. Il tentatoin via Monte Cervialto () Il tentatoieri sera, poco dopo le 21, in via Monte Cervialto, all’altezza del civico 233. È qui che l’uomo, sulle cui spalle pende un allontanamento, ha ...