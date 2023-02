Roma, 18enne chiusa in un box per due anni e torturata: condannato l’aguzzino (Di mercoledì 22 febbraio 2023) A Roma una ragazza di 18 anni è stata tenuta prigioniera dal suo fidanzato per due anni: l’incubo è durato dal 2018 al 2020, poco prima dell’inizio della pandemia da Covid. Adesso il ragazzo, che ha 27 anni, è stato condannato. L’allora 18enne era tenuta prigioniera in un box garage nel Tuscolano a Roma e, come riporta Repubblica, veniva regolarmente picchiata, talvolta con un bastone, se provava a ribellarsi o a rifiutarsi di avere rapporti sessuali con il ragazzo. l’aguzzino l’aveva strappata dalla sua famiglia e la ragazza, affetta da lievi disturbi pischici, aveva dovuto interrompere ogni contatto con la madre, che aveva potuto rivedere brevemente solo dopo aver subito un aborto. Il fidanzato la costringeva a continuare il suo lavoro da cameriera, ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Auna ragazza di 18è stata tenuta prigioniera dal suo fidanzato per due: l’incubo è durato dal 2018 al 2020, poco prima dell’inizio della pandemia da Covid. Adesso il ragazzo, che ha 27, è stato. L’alloraera tenuta prigioniera in un box garage nel Tuscolano ae, come riporta Repubblica, veniva regolarmente picchiata, talvolta con un bastone, se provava a ribellarsi o a rifiutarsi di avere rapporti sessuali con il ragazzo.l’aveva strappata dalla sua famiglia e la ragazza, affetta da lievi disturbi pischici, aveva dovuto interrompere ogni contatto con la madre, che aveva potuto rivedere brevemente solo dopo aver subito un aborto. Il fidanzato la costringeva a continuare il suo lavoro da cameriera, ...

