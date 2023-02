Rolling Stone | un disco con Paul McCartney e Ringo Starr - Magazine

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) I due ex Beatles hanno collaborato con glis in vista del nuovo album di questi ultimi: lo afferma l'autorevole...

I due ex Beatles hanno collaborato con gli Stones in vista del nuovo album di questi ultimi: lo afferma l'autorevole magazine ...Un album vincitore del Premio come miglior disco dell'anno nei referendum di testate specializzate comee Rockol.it. Al nuovo disco ha fatto seguito un tour, prodotto da DNA concerti, ...

