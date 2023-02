‘Rock the Bears – Paganella Music Festival’: musica rock ai piedi delle Dolomiti (Di mercoledì 22 febbraio 2023) È iniziato il conto alla rovescia per la prima edizione del rock the Bears – Paganella Music Festival, l’evento che dal 14 al 18 marzo riempirà di Musica le piste della Ski Area Paganella. Sul palco, allestito in località Dosson e con una vista spettacolare sulle Dolomiti di Brenta, si esibiranno nove band emergenti della scena rock trentina. Le band si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria e il premio messo in palio dagli organizzatori del Festival. Si tratta della produzione di un videoclip di un proprio singolo Musicale presso lo studio di registrazione Metrò Rec di Riva del Garda. Le riprese avverranno nel territorio di Dolomiti Paganella e il videoclip sarà poi condiviso sui canali social e ... Leggi su funweek (Di mercoledì 22 febbraio 2023) È iniziato il conto alla rovescia per la prima edizione deltheFestival, l’evento che dal 14 al 18 marzo riempirà dia le piste della Ski Area. Sul palco, allestito in località Dosson e con una vista spettacolare sulledi Brenta, si esibiranno nove band emergenti della scenatrentina. Le band si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria e il premio messo in palio dagli organizzatori del Festival. Si tratta della produzione di un videoclip di un proprio singoloale presso lo studio di registrazione Metrò Rec di Riva del Garda. Le riprese avverranno nel territorio die il videoclip sarà poi condiviso sui canali social e ...

