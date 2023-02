Rivoluzione per le tasse (Di mercoledì 22 febbraio 2023) È una delle sfide principali per questo governo: riordinare finalmente un sistema tributario che somiglia a una giungla, in cui si stratificano norme che lo rendono iniquo e inefficace. L’obiettivo? Attraverso vari passaggi, arrivare a una più moderna flat tax. Il problema? Conciliare questo percorso con interessi e conti pubblici. Che sia la volta buona? La coalizione al governo gode di una maggioranza assoluta in entrambe le Camere e al suo interno la leadership di Fratelli d’Italia è schiacciante, anche dopo le Regionali. Uno scenario ideale per prendere finalmente per le corna il nostro sistema fiscale iniquo, inefficiente e incasinato, e riformarlo in profondità restituendogli equità ed efficacia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il viceministro Maurizio Leo stanno già lavorando a una riforma che dovrebbe essere messa a ... Leggi su panorama (Di mercoledì 22 febbraio 2023) È una delle sfide principali per questo governo: riordinare finalmente un sistema tributario che somiglia a una giungla, in cui si stratificano norme che lo rendono iniquo e inefficace. L’obiettivo? Attraverso vari passaggi, arrivare a una più moderna flat tax. Il problema? Conciliare questo percorso con interessi e conti pubblici. Che sia la volta buona? La coalizione al governo gode di una maggioranza assoluta in entrambe le Camere e al suo interno la leadership di Fratelli d’Italia è schiacciante, anche dopo le Regionali. Uno scenario ideale per prendere finalmente per le corna il nostro sistema fiscale iniquo, inefficiente e incasinato, e riformarlo in profondità restituendogli equità ed efficacia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il viceministro Maurizio Leo stanno già lavorando a una riforma che dovrebbe essere messa a ...

