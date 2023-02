Ritirati in Italia i famosissimi cioccolatini del noto marchio: cos’hanno scoperto (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Diversi lotti di praline ripiene con cioccolato al latte a forma di cuore Lindor sono stati richiamati. A riportarlo è il Fatto Alimentare, che ha ricostruito quanto successo: la Coop ha segnalato il richiamo da parte del produttore dei lotti che, a causa di un errore di confezionamento, potrebbero avere all’interno qualcosa di potenzialmente pericoloso per alcuni soggetti allergici. Leggi anche l’articolo —> Allerta alimentare, ritirato un noto salame Italiano dai supermercati Un ingrediente non indicato sulle confezioni ha fatto scattare l’immediato ritiro di alcuni lotti di praline ripiene con cioccolato al latte a forma di cuore Lindor. A segnalare il richiamo dei prodotti da parte del produttore è stata, come dicevamo in apertura, la Coop. Come riporta il “Fatto alimentare”, alla base c’è un errore di confezionamento per la possibile ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Diversi lotti di praline ripiene con cioccolato al latte a forma di cuore Lindor sono stati richiamati. A riportarlo è il Fatto Alimentare, che ha ricostruito quanto successo: la Coop ha segnalato il richiamo da parte del produttore dei lotti che, a causa di un errore di confezionamento, potrebbero avere all’interno qualcosa di potenzialmente pericoloso per alcuni soggetti allergici. Leggi anche l’articolo —> Allerta alimentare, ritirato unsalameno dai supermercati Un ingrediente non indicato sulle confezioni ha fatto scattare l’immediato ritiro di alcuni lotti di praline ripiene con cioccolato al latte a forma di cuore Lindor. A segnalare il richiamo dei prodotti da parte del produttore è stata, come dicevamo in apertura, la Coop. Come riporta il “Fatto alimentare”, alla base c’è un errore di confezionamento per la possibile ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianfrancoPuri : A stasera Italia la rimbambita si arrabbia pensando ai russi in vacanza in Sardegna in passato ....meglio adesso c… - Alessan05566260 : @GiorgiaMeloni @ZelenskyyUa Giorgia Meloni spero che questo messaggio lo leggerai Io sono di poche parole ti volevo… - Maria48688459 : RT @BrunoIncazzato: Tafferugli e sconcerto in Libano. Banche assalite e bruciate. La motivazione: Congelano i conti dei cittadini e impedis… - rickysamp69 : RT @BrunoIncazzato: Tafferugli e sconcerto in Libano. Banche assalite e bruciate. La motivazione: Congelano i conti dei cittadini e impedis… - Th3P3ck : RT @BrunoIncazzato: Tafferugli e sconcerto in Libano. Banche assalite e bruciate. La motivazione: Congelano i conti dei cittadini e impedis… -