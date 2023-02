Ritirata cioccolata di famoso marchio: i lotti da non consumare (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Ministero della Salute ha diramato una nuova allerta e comunicazione di richiamo per un altro prodotto alimentare: questa volta si tratta di alcuni lotti di praline con cioccolato della nota marca Lindt. Tutti i dettagli e i numeri dei lotti da restituire in caso siano stati acquistati. Praline Lindt ritirate dal mercato: quali sono i lotti Come di consueto, le comunicazioni sono state pubblicate nella pagina relativa ai “Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori” sul sito del Ministero. L’annuncio di oggi riguarda le praline di cioccolata al latte e ripieno morbido della Lindt & Sprüngli S.p.A., linea Lindor. Nello specifico si tratta di: Scatola a forma di cuore da 178 g: L250230 TMC 31/12/2023 – L252230 TMC 30/11/2023 – L298330 – TMC 31/01/2024 – L251230 TMC 31/12/202 Scatola a forma di cuore ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Ministero della Salute ha diramato una nuova allerta e comunicazione di richiamo per un altro prodotto alimentare: questa volta si tratta di alcunidi praline con cioccolato della nota marca Lindt. Tutti i dettagli e i numeri deida restituire in caso siano stati acquistati. Praline Lindt ritirate dal mercato: quali sono iCome di consueto, le comunicazioni sono state pubblicate nella pagina relativa ai “Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori” sul sito del Ministero. L’annuncio di oggi riguarda le praline dial latte e ripieno morbido della Lindt & Sprüngli S.p.A., linea Lindor. Nello specifico si tratta di: Scatola a forma di cuore da 178 g: L250230 TMC 31/12/2023 – L252230 TMC 30/11/2023 – L298330 – TMC 31/01/2024 – L251230 TMC 31/12/202 Scatola a forma di cuore ...

